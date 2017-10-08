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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Иван Маевский: мне кажется, что это участь сборной Белоруссии, что нас всегда так судят
Полузащитник сборной Белоруссии Иван Маевский после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Голландии (1:3) отметил, что его команда выдала неплохой матч.
– Мы провели неплохой матч. Старались не отсиживаться в обороне. Были моменты впереди, и считаю, что могли рассчитывать на что-то большее, чем поражение.
– Сложилось ощущение, что в сборной изменилась атмосфера, настроение после сентября. В чем произошли изменения?
– В сентябре произошел непонятный провал. Я даже не могу это объяснить. С теми командами, с которыми обязаны играть, как сегодня, и брать очки, мы почему-то играем по другому. Я не знаю почему. Хочется, чтобы к нам вернулась какая-то стабильность, чтобы с теми командами, которые нашего уровня, мы играли намного лучше.
– Наверное, зрители почувствовали, что арбитр вас "прибил" сегодня?
– Возможно и так. Не буду говорить пока об этом. Нужно посмотреть этот момент, был там пенальти или нет. Пока судить не могу. И штрафной был спорный. Но, что поделать. Мне кажется, что это наша участь, что нас всегда так судят.
Football.by
– Мы провели неплохой матч. Старались не отсиживаться в обороне. Были моменты впереди, и считаю, что могли рассчитывать на что-то большее, чем поражение.
– Сложилось ощущение, что в сборной изменилась атмосфера, настроение после сентября. В чем произошли изменения?
– В сентябре произошел непонятный провал. Я даже не могу это объяснить. С теми командами, с которыми обязаны играть, как сегодня, и брать очки, мы почему-то играем по другому. Я не знаю почему. Хочется, чтобы к нам вернулась какая-то стабильность, чтобы с теми командами, которые нашего уровня, мы играли намного лучше.
– Наверное, зрители почувствовали, что арбитр вас "прибил" сегодня?
– Возможно и так. Не буду говорить пока об этом. Нужно посмотреть этот момент, был там пенальти или нет. Пока судить не могу. И штрафной был спорный. Но, что поделать. Мне кажется, что это наша участь, что нас всегда так судят.
Football.by
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