Иван Маевский: мне кажется, что это участь сборной Белоруссии, что нас всегда так судят

Полузащитник сборной Белоруссии Иван Маевский после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Голландии (1:3) отметил, что его команда выдала неплохой матч.– Мы провели неплохой матч. Старались не отсиживаться в обороне. Были моменты впереди, и считаю, что могли рассчитывать на что-то большее, чем поражение.– В сентябре произошел непонятный провал. Я даже не могу это объяснить. С теми командами, с которыми обязаны играть, как сегодня, и брать очки, мы почему-то играем по другому. Я не знаю почему. Хочется, чтобы к нам вернулась какая-то стабильность, чтобы с теми командами, которые нашего уровня, мы играли намного лучше.– Возможно и так. Не буду говорить пока об этом. Нужно посмотреть этот момент, был там пенальти или нет. Пока судить не могу. И штрафной был спорный. Но, что поделать. Мне кажется, что это наша участь, что нас всегда так судят.