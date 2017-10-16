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Задержаны фанаты "Зенита" и ЦСКА, которые жгли пиротехнику на гостевых матчах с "Краснодаром"

"Краснодар" сообщил, что обнаружены болельщики, использовавшие пиротехнику на матчах "Краснодар" – "Зенит" и "Краснодар" – ЦСКА.

Благодаря системе видеонаблюдения удалось установить личность четверых фанатов – Михайлова Н., Карманенко В., Горелова А. и Уянова Х.

Нарушители задержаны полицией, их административные дела переданы в суд. Им будет запрещено посещать стадионы в России в течение года.

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ФК "Краснодар"
Теги: ЦСКА Зенит Краснодар
Сегодня, 17:58
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№2 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:10) #
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online

Х.Уянов - чей?
Регистрация: 30.08.2008
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 18:04) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
4 тела мимо ЧМ-18. Стоило ли петарды жечь?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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