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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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17:58
Задержаны фанаты "Зенита" и ЦСКА, которые жгли пиротехнику на гостевых матчах с "Краснодаром" (2)
Задержаны фанаты "Зенита" и ЦСКА, которые жгли пиротехнику на гостевых матчах с "Краснодаром" (2)
11:35
Евгений Бушманов: у "Спартака" есть шансы не только добыть ничью в матче с "Севильей", но и выиграть (10)
Евгений Бушманов: у "Спартака" есть шансы не только добыть ничью в матче с "Севильей", но и выиграть (10)
10:15
Геннадий Орлов: для позиционной атаки нужны искусные футболисты, таких просто нет в "Зените" (51)
Геннадий Орлов: для позиционной атаки нужны искусные футболисты, таких просто нет в "Зените" (51)
09:41
Денис Глушаков: Промес очень расстроен, потому что хотел показать себя именно на ЧМ в России (7)
Денис Глушаков: Промес очень расстроен, потому что хотел показать себя именно на ЧМ в России (7)
Задержаны фанаты "Зенита" и ЦСКА, которые жгли пиротехнику на гостевых матчах с "Краснодаром"
"Краснодар" сообщил, что обнаружены болельщики, использовавшие пиротехнику на матчах "Краснодар" – "Зенит" и "Краснодар" – ЦСКА.
Благодаря системе видеонаблюдения удалось установить личность четверых фанатов – Михайлова Н., Карманенко В., Горелова А. и Уянова Х.
Нарушители задержаны полицией, их административные дела переданы в суд. Им будет запрещено посещать стадионы в России в течение года.
[media=]
ФК "Краснодар"
Благодаря системе видеонаблюдения удалось установить личность четверых фанатов – Михайлова Н., Карманенко В., Горелова А. и Уянова Х.
Нарушители задержаны полицией, их административные дела переданы в суд. Им будет запрещено посещать стадионы в России в течение года.
[media=]
ФК "Краснодар"
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