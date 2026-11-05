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"Комо" забил девять голов в ворота французского клуба в Лиге чемпионов

"Комо" разгромил "Ланс" в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
Фото: Football Italia
Итальянская команда устроила голевую феерию, забив девять мячей и позволив сопернику отличиться лишь однажды. Главным героем встречи стал Анастасиос Дувикас, оформивший хет-трик.

После этой победы "Комо" набрал девять очков и поднялся на четвёртое место в общей таблице Лиги чемпионов. "Ланс" с тремя баллами опустился на 33-ю строчку.

Лига чемпионов

Общий этап. 4 тур

Голы: Агиляр, 65 - Дувикас, 7, 32, 57, Пас, 40, Да Кунья, 47, Кемпф, 53, Либерали, 62, Батурина, 69, Папаччоли, 90+2.

"Ланс": Риссер, Антоньо, Байду, Агиляр, Азар, Товен (Кадиле, 70), Юдоль, Айдара (Булатович, 71), Кюизанс, Скурась (Абдул-Хамид, 46), Иванович (Меслуб, 46).

"Комо": Бюте, Валье, Кемпф (Смолчич, 72), Рамон, Ян Коуто, Перроне, Милья (Риччи, 58), Какре, Пас (Батурина, 58), Да Кунья (Либерали, 58), Дувикас (Папаччоли, 61).

Предупреждения: Байду, 34, Кюизанс, 75.

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