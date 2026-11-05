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"Наполи" пропустил четыре мяча от "Порту"

"Порту" одержал первую победу в общем этапе Лиги чемпионов.
УЕФА
Португальская команда разгромила "Наполи" на своём поле со счётом 4:1.

Лига чемпионов

Общий этап. 4 тур

Голы: Беднарек, 11, Вейга, 71, Кивер, 80, Агехова, 90 (пен) - Мактоминей, 43.

"Порту": Диогу Кошта, Мартим (Сануси, 67), Кивер, Беднарек, Кошта, Вейга, Росарио, Фрохольдт, Сайнс (Хименес, 67), Андре Силва (Агехова, 56), Пепе Акино.

"Наполи": Мерет, Марин, Ррахмани, Бекема, Гилмор, Вергара, Мактоминей, Замбо-Ангисса, Политано, де Брюйне, Хейлунд.

Предупреждения: Вергара, 1, Замбо-Ангисса, 21, Ррахмани, 35, Мактоминей, 36, Вейга, 45+2.

Удаление: Марин, 89.

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