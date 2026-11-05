Португальская команда разгромила "Наполи" на своём поле со счётом 4:1.
Лига чемпионов
Общий этап. 4 тур
Голы: Беднарек, 11, Вейга, 71, Кивер, 80, Агехова, 90 (пен) - Мактоминей, 43.
"Порту": Диогу Кошта, Мартим (Сануси, 67), Кивер, Беднарек, Кошта, Вейга, Росарио, Фрохольдт, Сайнс (Хименес, 67), Андре Силва (Агехова, 56), Пепе Акино.
"Наполи": Мерет, Марин, Ррахмани, Бекема, Гилмор, Вергара, Мактоминей, Замбо-Ангисса, Политано, де Брюйне, Хейлунд.
Предупреждения: Вергара, 1, Замбо-Ангисса, 21, Ррахмани, 35, Мактоминей, 36, Вейга, 45+2.
Удаление: Марин, 89.
"Наполи" пропустил четыре мяча от "Порту"
"Порту" одержал первую победу в общем этапе Лиги чемпионов.
УЕФА