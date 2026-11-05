"Манчестер Сити" обыграл "РБ Лейпциг" в результативном матче

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "РБ Лейпцигом" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

Встреча в Германии завершилась со счётом 3:2 в пользу английской команды.



На 37-й минуте защитник хозяев Кастелло Лукеба отправил мяч в собственные ворота. После перерыва Ридле Баку восстановил равновесие, однако на 58-й минуте Энцо Фернандес вновь вывел "горожан" вперёд. Спустя три минуты Антонио Нуса сравнял счёт, но на 78-й минуте Холанд принёс победу гостям.



После четырёх туров "РБ Лейпциг" с тремя очками занимает 29-е место в общей таблице. "Манчестер Сити" набрал девять баллов и располагается на седьмой позиции.



Лига чемпионов



Общий этап. 4 тур



Голы: Баку, 49, Нуса, 61 - Лукеба, 37 (аг), Фернандес, 58, Холанд, 78.

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Манчестер Сити