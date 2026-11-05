Как пишет Transfermarkt.fr, возможность приглашения 21-летнего россиянина рассматривают "Монако" и "Лион". Оба клуба наблюдают за выступлением футболиста ещё с лета.
В нынешнем сезоне Кисляк провёл за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 млн евро. По этой оценке россиянин является самым дорогим футболистом РПЛ.
Стало известно об интересе двух европейских клубов к Кисляку - источник
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк привлёк внимание двух представителей чемпионата Франции.
Фото: ПФК ЦСКА