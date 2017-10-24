Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Фернандо: сборная Бразилии? Все может быть

Полузащитник московского "Спартака" Фернандо высказался относительно своих перспектив получить приглашение в сборную Бразилии. Футболиста спросили, контактировал ли с ним кто-то из национальной команды.

"Мои соотечественники играют в английском и испанском чемпионатах, которые посложнее того, в котором играю я. Наслышан, что тренер контактирует со многими игроками, например с Жулиано или Тайсоном. Моя задача — хорошо тренироваться, играть, помогать своей команде, и потом всё может быть", - цитирует Фернандо "Чемпионат.сом".
Теги: Фернандо Сборная России Спартак
Вчера, 23:38
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.