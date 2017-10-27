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Руслан Нигматуллин: Селихов прочно занял пост номер один в "Спартаке"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин выразил мнение, что в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги с "Ростовом" ворота красно-белых будет защищать Александр Селихов, несмотря на то что от травмы восстановился Артём Ребров.

"Я рад, что у Реброва всё в порядке и он вернулся в строй. Есть футбольное правило – победный состав не меняют. Думаю, по нему будет работать и Каррера, и в матче с "Ростовом" в основе выйдет Селихов. Александр прочно занял пост номер один, его позиция не вызывает сомнений, на данный момент Ребров в роли догоняющего. Но уверен, что Артём в любой момент будет готов вновь занять место в воротах", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
Теги: Нигматуллин Селихов Ребров Спартак
Сегодня, 21:15
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№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 21:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я удивлялся еще с начала этого сезона. Думал после лета Селихов займет место №1.
Ребров меня устраивал.
Но все-таки потенциал Селихова выше. И он молод.
И чтобы развивать потенциал - нужна постоянная практика на самом высоком уровне.
ЛЧ оказалась очень, кстати.
Интересно, не будет травмы у Селихова была бы возможность сыграть в ЛЧ?


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Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: legion СПБ (Сегодня, 21:31) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Селихов однозначно..у него нет того мандража,что есть у Реброва,да и ко всему прочему моложе,и штанги не целует... neutral_face

я даже знаю на сколько
На 2 сантиметра в тебя..
Регистрация: 20.10.2017
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
СЕЛИХОВ ПРОЧНО ЗАНЯЛ ПОСТ НОМЕР ОДИН

А я даже знаю на сколько.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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