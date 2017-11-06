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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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ФИФА будет сотрудничать с FIFPro (1)
ФИФА будет сотрудничать с FIFPro (1)
19:20
Леандро Паредес: "Лужники" – прекрасный стадион, но наш стадион в Санкт-Петербурге не хуже (5)
Леандро Паредес: "Лужники" – прекрасный стадион, но наш стадион в Санкт-Петербурге не хуже (5)
Арбитр Карасев посетил баскетбольный матч "Химки" - ЦСКА после работы на дерби
Футбольный арбитр Сергей Карасев присутствовал на матче Единой лиги ВТБ между "Химками" и ЦСКА (81:96), сообщает "Спорт-Экспресс".
Днем ранее судья отработал игру 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (2:2).
Днем ранее судья отработал игру 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (2:2).
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