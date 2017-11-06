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Арбитр Карасев посетил баскетбольный матч "Химки" - ЦСКА после работы на дерби

Футбольный арбитр Сергей Карасев присутствовал на матче Единой лиги ВТБ между "Химками" и ЦСКА (81:96), сообщает "Спорт-Экспресс".

Днем ранее судья отработал игру 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (2:2).
Теги: Карасев
Сегодня, 23:00
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 23:02) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Всем известно, что Карась конский


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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