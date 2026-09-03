В Аргентине объявили специальную акцию после ухода Месси из сборной

В Аргентине решили необычным образом поблагодарить Лионеля Месси после завершения его карьеры в национальной команде.

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- В следующем туре матчи всех категорий мужских и женских видов спорта будут приостановлены через 10 минут после начала первого тайма на минуту аплодисментов в знак признания заслуг Лионеля Месси, - приводит TyC Sports заявление Ассоциации футбола Аргентины.

Матчи всех футбольных дивизионов страны на предстоящих выходных будут прерываться на десятой минуте ради минуты аплодисментов в честь 39-летнего форварда.Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины в понедельник. Его последней игрой за национальную команду стал финал чемпионата мира 2026 года с Испанией (0:1).За сборную Месси провёл 207 матчей и забил 125 голов - оба показателя являются рекордными для Аргентины.