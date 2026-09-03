Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо
19:30
АхматНе начат

В Аргентине объявили специальную акцию после ухода Месси из сборной

В Аргентине решили необычным образом поблагодарить Лионеля Месси после завершения его карьеры в национальной команде.
Фото: Getty Images
Матчи всех футбольных дивизионов страны на предстоящих выходных будут прерываться на десятой минуте ради минуты аплодисментов в честь 39-летнего форварда.

- В следующем туре матчи всех категорий мужских и женских видов спорта будут приостановлены через 10 минут после начала первого тайма на минуту аплодисментов в знак признания заслуг Лионеля Месси, - приводит TyC Sports заявление Ассоциации футбола Аргентины.

Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины в понедельник. Его последней игрой за национальную команду стал финал чемпионата мира 2026 года с Испанией (0:1).

За сборную Месси провёл 207 матчей и забил 125 голов - оба показателя являются рекордными для Аргентины.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится