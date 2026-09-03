Московский клуб намерен продолжить работу над трансфером 26-летнего уругвайца и в ближайшее время направить предложение его нынешней команде, сообщает "Чемпионат".
Родригес защищает цвета "Америки" с 2022 года. Действующее соглашение крайнего нападающего с мексиканским клубом рассчитано до лета 2029-го, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
ЦСКА согласовал личный контракт с вингером - источник
ЦСКА достиг договорённости с вингером мексиканской "Америки" Брайаном Родригесом по условиям личного контракта.
Фото: ПФК ЦСКА