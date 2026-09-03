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19:30
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ЦСКА согласовал личный контракт с вингером - источник

ЦСКА достиг договорённости с вингером мексиканской "Америки" Брайаном Родригесом по условиям личного контракта.
Фото: ПФК ЦСКА
Московский клуб намерен продолжить работу над трансфером 26-летнего уругвайца и в ближайшее время направить предложение его нынешней команде, сообщает "Чемпионат".

Родригес защищает цвета "Америки" с 2022 года. Действующее соглашение крайнего нападающего с мексиканским клубом рассчитано до лета 2029-го, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

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