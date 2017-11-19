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"Зенит" сделал предложение защитнику «Спартака» Джикии?

Защитник «Спартака» Георгий Джикия имеет вариант продолжения карьеры в «Зените», сообщил известный болельщик красно-белых Сергей Крупский в «Твиттере». Крупский охарактеризовал предложение, сделанное «Зенитом» 23-летнему футболисту, как шикарное.

Источник: www.championat.com
Теги: Джикия Зенит Спартак
Сегодня, 01:33
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№5 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 02:10) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Mitrich
Тема для срача подана!
Можно начинать!!!

Ну политпроект в своей эпостаси...)))...сраный сенит наверное у юзера Федуна нахаляву решил как из Ростова и Джикию взять...или уже звонок как с Вовчиком организовали?....а ведь ссат не по-детски немытые...)))
Регистрация: 8.08.2012
№4 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 02:02) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
интрига- 100? 200? или как за Месси?
Регистрация: 20.10.2012
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 02:01) #
  • 0
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ну вот будет у них хоть два приличных футболиста тогда
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:38) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
пошли на хрен чумазойды,гнилушки питерские
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 01:37) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Тема для срача подана!
Можно начинать!!!


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Регистрация: 22.07.2007
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