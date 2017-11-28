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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Михаил Боярский: философски отношусь к словам Манчини о незаслуженном поражении "Зенита"
Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал поражение от "Спартака" (1:3).
"Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что команда не заслуживала поражение? Я отношусь к его словам философски. Другой тренер, Массимо Каррера, сказал все наоборот, что счет по игре.
Это естественно, что один из них пытается защитить свою команду, а другой в случае победы, наоборот, говорит, что все было справедливо.
У Манчини вчера был день рождения, он был расстроен, наверное, поэтому так и сказал", - цитирует Боярского НСН.
"Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что команда не заслуживала поражение? Я отношусь к его словам философски. Другой тренер, Массимо Каррера, сказал все наоборот, что счет по игре.
Это естественно, что один из них пытается защитить свою команду, а другой в случае победы, наоборот, говорит, что все было справедливо.
У Манчини вчера был день рождения, он был расстроен, наверное, поэтому так и сказал", - цитирует Боярского НСН.
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