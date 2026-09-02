"Крылья Советов" по пенальти обыграли "Балтику" в Кубке России

"Крылья Советов" одержали победу над "Балтикой" в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Фото: ПФК "Крылья Советов"

Встреча в Калининграде завершилась со счётом 0:0, а в серии пенальти самарцы оказались точнее - 5:3.



Следующий кубковый матч соперники также проведут между собой. 14 октября "Крылья Советов" примут "Балтику" в Самаре, начало встречи - в 16:15 мск.



Кубок России



Путь РПЛ. Группа С. 3 тур



Серия пенальти: Лепский - 0:1. Бевеев - 1:1. Мукаилов - 1:2. Рядно - 2:2. Галдамес - 2:3. Шильцов - 3:3. Столбов - 3:4. М. Петров - 3:4 (вратарь). Чинеду - 3:5.



"Балтика": Любаков, Варатынов, Кирш, Рядно, Муфи (М. Петров, 80), Чивич (Бевеев, 46), Беликов, И. Петров, Ковач (Шнапцев, 58), Йенне (Шильцов, 46), Оффор (Хиль, 46).



"Крылья Советов": Кокарев, Фернандес, Ороз, Лепский, Галдамес, Столбов, Шарипов, Макаров (Абзалилов, 90+4), Шитов (Чинеду, 81), Марин (Маликов, 81), Мукаилов.



Предупреждения: Чивич, 30, Беликов, 51, Ковач, 56, Муфи, 66, Лепский, 66, Хиль, 87.

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Крылья Советов