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Аззи назвал свои главные цели после перехода в ЦСКА

Защитник Мохамед Аззи рассказал о первых целях после перехода из махачкалинского "Динамо" в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
24-летний алжирец рассчитывает закрепиться в составе армейцев, помочь команде решать поставленные задачи и получить вызов в национальную сборную.

- Самое запоминающееся в матчах с ЦСКА - это атмосфера. Очень много болельщиков и они яркие. Моя первая цель - это играть здесь, в таком большом клубе, присоединиться к сборной Алжира. Надеюсь, я помогу выполнить все цели, которые ставит перед собой клуб. Я рад, что в ЦСКА, - сказал Аззи в видео, опубликованном в соцсетях ЦСКА.

До перехода в ЦСКА защитник с февраля 2025 года представлял махачкалинское "Динамо". За дагестанскую команду Аззи провёл 51 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три ассиста на партнёров.

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