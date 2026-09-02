Аззи назвал свои главные цели после перехода в ЦСКА

- Самое запоминающееся в матчах с ЦСКА - это атмосфера. Очень много болельщиков и они яркие. Моя первая цель - это играть здесь, в таком большом клубе, присоединиться к сборной Алжира. Надеюсь, я помогу выполнить все цели, которые ставит перед собой клуб. Я рад, что в ЦСКА, - сказал Аззи в видео, опубликованном в соцсетях ЦСКА.
До перехода в ЦСКА защитник с февраля 2025 года представлял махачкалинское "Динамо". За дагестанскую команду Аззи провёл 51 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три ассиста на партнёров.