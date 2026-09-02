В "Акроне" сообщили о состоянии Беншимола после матча с "Локомотивом"
Нападающий "Акрона" Жилсон Беншимол избежал серьёзной травмы после повреждения, полученного в кубковом матче с "Локомотивом".
Фото: ФК "Акрон"
Футболист прошёл медицинское обследование, которое не выявило тяжёлых последствий. Беншимол появился на поле на 67-й минуте, однако уже через девять минут был вынужден покинуть его. Повреждение форвард получил после столкновения с защитником железнодорожников Евгением Морозовым.
- Нападающий прошёл медицинское обследование, по итогам которого не обнаружено тяжёлой травмы, - говорится в сообщении "Акрона".
Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты "Акрона" - 5:4.