В "Акроне" сообщили о состоянии Беншимола после матча с "Локомотивом"

Фото: ФК "Акрон"

- Нападающий прошёл медицинское обследование, по итогам которого не обнаружено тяжёлой травмы, - говорится в сообщении "Акрона".

Футболист прошёл медицинское обследование, которое не выявило тяжёлых последствий. Беншимол появился на поле на 67-й минуте, однако уже через девять минут был вынужден покинуть его. Повреждение форвард получил после столкновения с защитником железнодорожников Евгением Морозовым.Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты "Акрона" - 5:4.