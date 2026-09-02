Соболев – лучший в «Зените» на старте сезона: он круче бразильца и близок к рекорду Кубка России

Нападающий ударно начал прошлый сезон: принёс «Зениту» ничью во встречах с ЦСКА и «Спартаком», забил победный гол «Оренбургу», а затем – пропал. Соболев не мог отличиться результативными действиями в восьми матчах РПЛ кряду, но ситуацию изменил переход Джона Дурана. Тогда болельщики увидели «плохого мальчика», который на весеннем отрезке в чемпионате России настрелял 7+1 по «гол+пас».
Новый сезон подтверждает – то был не проблеск гениальности, а полноценное возвращение нападающего на топ-уровень. Конечно, перформанс Максима Глушенкова затмил форварда на старте, но цифры подтверждают – Соболев в полном порядке. Александр помог сине-бело-голубым сравнять счет в матче Суперкубка России со «Спартаком» и реализовал решающий удар в серии послематчевых пенальти.
На этом не успокоился – набрал 2+1 в первом туре с «Акроном», отдал голевую передачу во встрече с «Акроном», отгрузил дубль московскому «Динамо» и забил победный гол «Факелу». А теперь еще и стал героем матча Кубка России с махачкалинским «Динамо», дважды поразив ворота команды Вадима Евсеева.
Супербомбардир улучил многие ключевые показатели по сравнению с прошлым сезоном: лучше реализовывает голевые моменты – 0.88 против 0.34, чаще участвует в голевых атаках – 1.12 против 0.68 и попадает в створ ворот – 1 против 0.92. Конечно, дистанция в 9 сыгранных матчей слишком коротка, чтобы делать выводы, но есть крайне важный фактор, который стоит учитывать, когда заходит речь о результативности Соболева.
Весной он начал забивать после перехода Джона Дурана – конкуренция разозлила россиянина: «Естественно, мне было немножко обидно, когда два первых матча года он (Дуран – Прим.) начинал в старте, а я — в запасе. Это разозлило меня ещё сильнее», - сказал Соболев в интервью «Чемпионату».
Несмотря на огненную форму форварда, руководство «Зенита» вновь решило привезти дорогущего нападающего и приобрело Фелипе Аугусто. Борьба за место в стартовом составе в очередной раз подстегнула Александра – это прекрасно видно по его ключевым показателям, которые действительно впечатляют. А бразилец проигрывает россиянину по всем статьям: гораздо хуже реализовывает голевые моменты (0.11 против 0.88), реже вступает в единоборства (13 против 19) и, что немаловажно, меньше помогает команде в подыгрыше. Соболеву есть чем похвастаться перед легионером: в среднем за матч он участвует в 3 единоборствах в обороне, совершает 1.5 перехватов и 0.75 отборов. Для нападающего такого типажа вполне достойные цифры.
Пожалуй, на данный момент можно уверенно сказать, что Соболев – ведущий футболист действующего чемпиона России, но хватит ли его на всю дистанцию?
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Фотоматериалы: ФК «Зенит».