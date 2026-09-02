Газизов прокомментировал крупное поражение "Динамо" от "Зенита"

- Думаю, по игре получили три. У нас не получилась игра совсем. И думаю, тренерский штаб и ребята сделают определённые выводы. Такие игры иногда бывают. Не получилась игра ни в качестве, ни в борьбе. По многим причинам. Вышли многие ребята, которым надо набирать форму. Мы дали ребятам играть. По-другому никак мы не добьёмся нужного качества, - передаёт слова Газизова "Матч ТВ".
"Динамо" уступило "Зениту" в Санкт-Петербурге со счётом 0:3. Уже 6 сентября махачкалинцы примут "Родину" в седьмом туре РПЛ.