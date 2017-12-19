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Сверрир Ингасон: знаю, что Карпин работал со "Спартаком" и завоёвывал с ним медали

Защитник "Ростова" Сверрир Ингасон прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером ростовской команды.

"Я смотрю вперёд и жду начала работы с новым тренером. Знаю, что карьера Карпина как игрока была очень успешной, он играл на высоком уровне. Знаю, что он работал со "Спартаком" и завоёвывал с ним медали в качестве тренера. Жду начала январских сборов, чтобы приступить к работе с новым тренером", - цитирует Ингасона ФАН.
Теги: Ингасон Ростов Карпин
Сегодня, 20:11
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