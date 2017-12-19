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"Тосно" не готов продавать Маркова ни за какие деньги

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал информацию о том, что форвард Евгений Марков может перейти в "Краснодар".

"Впервые от вас слышу о переходе Маркова в "Краснодар". Да, ходит много разговоров, но пока у меня не было конкретных предложений по нему. Я понимаю, им интересуются, если он регулярно забивает. Тем более, русский футболист. Но ко мне никто пока не обращался. И в клуб не приходило официальных предложений.

Если игрок захочет уйти туда, где ему создадут хорошие условия, то я, наверное, не смогу его удержать. Все будет зависеть от него. Если он хочет продолжить свою карьеру в другом месте, в более сильном клубе, то, наверное, я ничего здесь не сделаю. Придется отпускать. Но если он захочет остаться в "Тосно", будем только рады. Я, конечно, не хочу его отдавать. Ни за какие деньги сегодня Маркова отдавать не готов. Если он все-таки уйдет, то мы будем искать усиление", - цитирует Матюшенко "Спорт день за днем".
Теги: Марков Тосно
Сегодня, 22:00
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Заголовок писал пьяный дебил - гендиректор Тосно говорит о другом
Регистрация: 19.04.2017
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