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Андрей Канчельскис: назвать Карреру лучшим после 0:7 - издевательство

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, кто из тренеров был лучшим в российской Премьер-Лиге в 2017 году.

"Однозначно Сёмин. Получать 0:7 и называть Карреру лучшим тренером – издевательство. Почему не Семак? Мы выбираем лучшего. Если бы "Уфа" шла в тройке лидеров, тогда я бы сказал Семак. В данный момент "Локомотив" демонстрирует лучший футбол. Команда играет, команда ожила. Без вопросов Сёмин! За счёт чего он достиг такого результата? Он сплотил ребят, они не чувствуют такого напряжения или давления, как тот же "Спартак", что надо второй год выигрывать чемпионат. Юрий Павлович объединил команду, собрал хороший коллектив, отсюда и результат", — цитирует Канчельскиса "Чемпионат.сом".
Теги: Канчельскис Семин Каррера
Сегодня, 16:55
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№6 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Вот Рома со Спалетти проиграла МЮ в той же ЛЧ со счётом 1-7. По логике мудозвонов, ни Рома не является футбольной командой, ни Спалетти тренером.

Великие клубы живут будущем, а не прошлым... Вперёд Спартак!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№5 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 17:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Смешно,когда ухудшенная копия Ещенко пытается вякать на Спартак


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: Санта (Сегодня, 17:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Идиот. Его спрашивают про Премьер-Лигу, он шепелявит про еврокубки и ставит в пример пятиместного тренера


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:10) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Вот Рома со Спалетти проиграла МЮ в той же ЛЧ со счётом 1-7. По логике мудозвонов, ни Рома не является футбольной командой, ни Спалетти тренером.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Поло (Сегодня, 17:07) #
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online

Все в одну кучу.
0-7 все же в международной арене
Регистрация: 23.03.2017
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 17:06) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Так все верно и сказал.
Регистрация: 9.11.2010
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