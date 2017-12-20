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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Канчельскис: назвать Карреру лучшим после 0:7 - издевательство
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, кто из тренеров был лучшим в российской Премьер-Лиге в 2017 году.
"Однозначно Сёмин. Получать 0:7 и называть Карреру лучшим тренером – издевательство. Почему не Семак? Мы выбираем лучшего. Если бы "Уфа" шла в тройке лидеров, тогда я бы сказал Семак. В данный момент "Локомотив" демонстрирует лучший футбол. Команда играет, команда ожила. Без вопросов Сёмин! За счёт чего он достиг такого результата? Он сплотил ребят, они не чувствуют такого напряжения или давления, как тот же "Спартак", что надо второй год выигрывать чемпионат. Юрий Павлович объединил команду, собрал хороший коллектив, отсюда и результат", — цитирует Канчельскиса "Чемпионат.сом".
"Однозначно Сёмин. Получать 0:7 и называть Карреру лучшим тренером – издевательство. Почему не Семак? Мы выбираем лучшего. Если бы "Уфа" шла в тройке лидеров, тогда я бы сказал Семак. В данный момент "Локомотив" демонстрирует лучший футбол. Команда играет, команда ожила. Без вопросов Сёмин! За счёт чего он достиг такого результата? Он сплотил ребят, они не чувствуют такого напряжения или давления, как тот же "Спартак", что надо второй год выигрывать чемпионат. Юрий Павлович объединил команду, собрал хороший коллектив, отсюда и результат", — цитирует Канчельскиса "Чемпионат.сом".
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