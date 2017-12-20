Дмитрий Хомуха: французы эффективнее сыграли в завершающей стадии атак

Во вторник, 19 декабря, юношеская сборная России (игроки 2002 г.р.) провела первый из двух гостевых контрольных матчей против сверстников из Франции. Игра состоялась на одном из полей национального технического футбольного центра в Клерфонтене и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Второй матч между командами пройдет там же 21 декабря."Игра была равной по содержанию, но нас в очередной раз подвела плохая реализация голевых моментов. Французы эффективнее сыграли в завершающей стадии атак. У нас были отличные шансы для взятия чужих ворот – чистые выходы один на один, хорошие стандарты, но забить не получилось. Противник отличился после подачи с углового, когда один из наших футболистов упустил своего игрока, и после хорошего удара из-за штрафной.Французы выглядели мобильными, в их составе собраны футболисты с впечатляющими антропометрическими данными, крупные и мощные ребята. При этом, повторюсь, у них вовсе не было значительного игрового перевеса, однако они лучше распорядились своими голевыми возможностями. Такие матчи важны для наших ребят, они все лучше и лучше понимают, с чем им предстоит столкнуться в предстоящем европейском отборе. Тренерскому штабу такие поединки также оставляют много пищи для размышлений.В следующем матче на поле, скорее всего, выйдут ребята, которые эту игру начинали на скамейке запасных, хотим проверить в деле всех. При этом, определяя стартовый состав, будем отталкиваться, прежде всего, от текущего функционального состояния наших игроков", - сказал старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха.