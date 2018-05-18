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На официальном сайте "Краснодара" появился профайл Дмитрия Живоглядова
Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов, скорее всего, перейдет в "Краснодар".
На официальном сайте "быков" появился профайл 23-летнего защитника.
На странице приведены данные Живоглядова, а также дата, с которой он якобы выступает за клуб: 01.01.1970.
На официальном сайте "быков" появился профайл 23-летнего защитника.
На странице приведены данные Живоглядова, а также дата, с которой он якобы выступает за клуб: 01.01.1970.
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