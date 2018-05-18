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На официальном сайте "Краснодара" появился профайл Дмитрия Живоглядова

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов, скорее всего, перейдет в "Краснодар".

На официальном сайте "быков" появился профайл 23-летнего защитника.

На странице приведены данные Живоглядова, а также дата, с которой он якобы выступает за клуб: 01.01.1970.

На официальном сайте "Краснодара" появился профайл Дмитрия Живоглядова
Теги: Живоглядов Уфа Краснодар
Сегодня, 20:39
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3
(1)
№3 Написал: grisha (Сегодня, 21:26) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
Уж лучше бы Рубин вышел в Лигу Европы.

Лучше бы Хуйляля Бик бчя Пирыдк- результат тот же , но говна меньше о как бы тренере чем от лохотронщика Пердыева
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:50) #
  • -3
  •  (3)

Marselle,
Ожидаемо.зато они сделают деньги и найдут других играков . Уфа в этом плане молодцы,хорошо умеют найти и раскрутить .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Уфа»
Понеслась. Раздербанят щас Уфу
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
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