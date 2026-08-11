Экс-тренер "Динамо" заявил, что "Спартак" не заслуживал поражения от "Краснодара"

- Согласен, что "Спартак" не заслужил поражения. Но "Краснодар" молодец, что смог вытащить эту игру, несмотря на ряд проблем с составом. Даже если брать и сравнивать скамейки двух команд, то это небо и земля, у "Спартака" она намного сильнее, - приводит слова Петрушина Vprognoze.
Москвичи открыли счёт в самом начале встречи, но "Краснодар" быстро ответил двумя голами и удержал преимущество до финального свистка - 2:1. После трёх туров "быки" с девятью очками единолично лидируют в РПЛ, а "Спартак" с шестью баллами занимает третье место.