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В ЦСКА готовы проводить еврокубковые матчи за пределами России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.
Фото: ПФК ЦСКА
Функционер ответил на вопрос о готовности армейцев проводить домашние встречи за пределами России, если такой формат станет условием допуска.

- Если будут такие правила, конечно, лучше играть, чем не играть, - приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".

Российские клубы и сборные не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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