В ЦСКА готовы проводить еврокубковые матчи за пределами России

Фото: ПФК ЦСКА

- Если будут такие правила, конечно, лучше играть, чем не играть, - приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс"

Функционер ответил на вопрос о готовности армейцев проводить домашние встречи за пределами России, если такой формат станет условием допуска.Российские клубы и сборные не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.