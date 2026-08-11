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В ЦСКА готовы проводить еврокубковые матчи за пределами России
Сегодня, 03:22
Генеральный директор
ЦСКА
Роман Бабаев высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.
Фото: ПФК ЦСКА
Функционер ответил на вопрос о готовности армейцев проводить домашние встречи за пределами России, если такой формат станет условием допуска.
- Если будут такие правила, конечно, лучше играть, чем не играть, - приводит слова Бабаева
"Спорт-Экспресс"
.
Российские клубы и сборные не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
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ЦСКА
Роман Бабаев
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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