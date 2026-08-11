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Никитин указал на проблему "Спартака" после выхода Даку

Алексей Никитин считает, что "Спартак" не сумел в полной мере задействовать Мирлинда Даку в матче третьего тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Спартак"
По мнению бывшего футболиста, после выхода новичка красно-белые недостаточно часто доставляли ему мяч в штрафную площадь.

- Даку мало использовали - мало кормили мячами в штрафной. У "Спартака" не было фланговой игры до 85-й минуты. Когда они с Мартинсом стали играть в два нападающих, то появилась острота. Если бы это произошло раньше, то у "Краснодара" были бы проблемы, - передаёт слова Никитина "Матч ТВ".

Даку дебютировал за "Спартак", выйдя на замену на 68-й минуте, однако результативными действиями не отметился. Красно-белые в итоге проиграли "Краснодару" - 1:2. Это поражение стало для москвичей первым в нынешнем розыгрыше РПЛ.

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