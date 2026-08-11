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Лепёхин назвал причину неожиданного поражения "Зенита" от "Родины"

Константин Лепёхин связал поражение "Зенита" от "Родины" с недостатком мотивации у футболистов петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
Бывший игрок сине-бело-голубых считает, что подобная проблема проявляется у команды уже не впервые.

- Это отсутствие мотивации у игроков. Уже не первый год я думаю, что в нынешней ситуации нужно, чтобы непосредственно футболисты чувствовали проблемы после таких поражений. Если они их не поймут, то они так и продолжат тайм играть, тайм стоять, - цитирует Лепёхина Vprognoze.

"Зенит" 9 августа неожиданно уступил на своём поле дебютировавшей в РПЛ "Родине" со счётом 1:2. После трёх туров петербуржцы набрали шесть очков и занимают второе место. Следующую встречу команда Сергея Семака проведёт 16 августа дома против московского "Динамо".

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