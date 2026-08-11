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Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч со сборной России
Сегодня, 02:32
Сборная России
осенью может провести товарищеский матч с Ираном.
Фото: РФС
О предстоящей игре сообщил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж агентству Tasnim. По его словам, в сентябре и октябре иранцы намерены провести три товарищеских матча - с двумя европейскими сборными и одной азиатской. Точные дата и место встречи с россиянами пока не определены. В РФС эту информацию официально не комментировали.
Иран летом принимал участие на чемпионате мира. На групповом этапе команда сыграла вничью со всеми тремя соперниками: Новой Зеландией (2:2), Бельгией (0:0) и Египтом (1:1). С тремя очками иранцы заняли третье место в группе G и не вышли из группы.
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Сборная Ирана
Сборная России
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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