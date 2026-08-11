Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч со сборной России

Сборная России осенью может провести товарищеский матч с Ираном.

Фото: РФС

О предстоящей игре сообщил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж агентству Tasnim. По его словам, в сентябре и октябре иранцы намерены провести три товарищеских матча - с двумя европейскими сборными и одной азиатской. Точные дата и место встречи с россиянами пока не определены. В РФС эту информацию официально не комментировали.



Иран летом принимал участие на чемпионате мира. На групповом этапе команда сыграла вничью со всеми тремя соперниками: Новой Зеландией (2:2), Бельгией (0:0) и Египтом (1:1). С тремя очками иранцы заняли третье место в группе G и не вышли из группы.