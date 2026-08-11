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Кирьяков: "Спартак" разочаровал после забитого мяча

Сергей Кирьяков остался недоволен действиями "Спартака" после быстрого гола в ворота "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
Российский тренер считает, что красно-белые не смогли воспользоваться удачным началом встречи и позволили сопернику изменить ход игры.

- С другой стороны, "Спартак" разочаровал после забитого мяча. Да, попытки сравнять счёт были. Спартаковцы пытались что-то создать у ворот "Краснодара". Но соперник в этом плане сыграл организованно, дисциплинированно и по делу выиграл, - передаёт слова Кирьякова "Чемпионат".

"Краснодар" сохранил преимущество и победил со счётом 2:1, набрав девять очков в трёх турах. "Спартак" после первого поражения в чемпионате остался с шестью баллами и занимает третье место. 16 августа красно-белые сыграют на выезде с "Балтикой".

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