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Генеральный директор ПАОК: заинтересованы в Вернблуме

Генеральный директор греческого ПАОК Любош Михел сообщил об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму.

Ранее стало известно, что 31-летний швед покидает армейский клуб этим летом.

"Вернблум входит в сферу интересов ПАОК уже более года. Знаем его игровые качества", - цитирует Михела "Спорт-Экспресс".
Теги: ПАОК Вернблум
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