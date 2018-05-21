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Сергей Рыжиков: я хочу зарабатывать деньги игрой, а не получать их, сидя на лавке

Экс-голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков рассказал, почему не стал продлевать контракт с казанским клубом.

"После десяти лет в Казани я просто хочу сменить обстановку. Хотя в конце апреля "Рубин" предложил продлить контракт. Но учитывая, что сейчас ставка будет делаться на более молодого и сильного Джанаева, я отказался. Я хочу зарабатывать деньги игрой, а не получать их, сидя на лавке. Тем более, что финансовая ситуация в клубе не из лучших и обременять его своей персоной не стоит", - цитирует Рыжикова СЭ
Теги: Рубин Рыжиков Джанаев
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