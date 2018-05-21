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СМИ: Рафаэль Бенитес не отказывался возглавить "Зенит"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес еще может приехать в Санкт-Петербург.

Ранее издание Thenorthernecho.co.uk сообщило, что 58-летний испанский специалист отказался от предложения возглавить "Зенит".

Источник из окружения Бенитеса сообщил, что он не делал этого. Сине-бело-голубые действительно обратились к нему с предложением, Рафаэль является одним из кандидатов на пост тренера.

"Бенитес не отказывался. Пока "Зенит" не смог найти никого лучше него. Маурицио Сарри? Понимаете, очень и очень тяжело осуществить эту сделку", - сказал источник.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бенитес Зенит
Сегодня, 17:02
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4
(2)
№4 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 17:45) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он чуть утренним кофе не поперхнулся, когда в газете прочитал что его хотели назначить и что он уже отказался.
И срочно пришлось звонить знакомому в газету, мол "вы чо, я не то что не отказывался, я вообще не в курсах был что они со мной вели переговоры, напишите мол готов встретиться обсудить поговорить как нормальные люди. с уважением, всегда ваш, беня".
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
№3 Написал: Witt Германия (Сегодня, 17:37) #
  • +1
  •  (1)
online

Бенитес = Манчини
Регистрация: 10.07.2014 [жалоба]
№2 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 17:30) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Бенитес,вариант,ещё хуже,чем Манчини...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Викторис (Сегодня, 17:14) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если хотите старость прожить в очень хорошем достатке и еще внукам достанется - тогда в путь в кресло тренера
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
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