СМИ: Рафаэль Бенитес не отказывался возглавить "Зенит"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес еще может приехать в Санкт-Петербург.Ранее издание Thenorthernecho.co.uk сообщило, что 58-летний испанский специалист отказался от предложения возглавить "Зенит".Источник из окружения Бенитеса сообщил, что он не делал этого. Сине-бело-голубые действительно обратились к нему с предложением, Рафаэль является одним из кандидатов на пост тренера."Бенитес не отказывался. Пока "Зенит" не смог найти никого лучше него. Маурицио Сарри? Понимаете, очень и очень тяжело осуществить эту сделку", - сказал источник.