Месси рассказал, кому обязан победой на чемпионате мира

Лионель Месси после прощального матча за сборную Аргентины отдельно поблагодарил футболистов, с которыми выступал за национальную команду.



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- Все мои товарищи по команде, которые были рядом со мной, всегда отдавали все силы ради этой футболки. Они сделали меня чемпионом мира. Я знал, что рядом со мной воины. Буду очень скучать по игре здесь. Я благодарен за всё, что пережил, - сказал Месси в эфире C5N.

Форвард подчеркнул, что без поддержки партнёров ему не удалось бы добиться главного успеха - победы на чемпионате мира.Последней встречей Месси за Аргентину стал товарищеский матч с Бенином. Южноамериканская команда выиграла со счётом 3:0, после чего 39-летний нападающий подвёл итог многолетнему этапу карьеры.За национальную команду Аргентины Месси провёл 208 матчей и забил 126 голов.