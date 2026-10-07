Ветеран "Спартака" - о Дзюбе: за копейки он не пойдёт играть

- Где бы он ни играл, Дзюба везде будет лидером, потому что он внутри такой. Не знаю, найдёт ли он себе ещё клуб.
Важно, что за копейки он не пойдёт играть, и, думаю, медиафутбольные команды уже в очередь за ним выстроились, - цитирует эксперта "Матч ТВ".
Последним клубом Дзюбы был "Акрон", который он покинул по окончании прошлого сезона. За тольяттинскую команду нападающий провёл 52 матча, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач. В летнее трансферное окно форвард соглашение с новым клубом не заключил.