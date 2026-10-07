Масалитин сравнил игру Кисляка и Батракова в сборной России

- Конечно, видно, что Кисляк уже в свои годы ведёт игру сборной России.
Участвует и в обороне, и в развитии атак, и в завершении, как в том же матче с Нигерией. Батраков был менее ярок, чем тот же Кисляк. Хотя, конечно, хотелось, чтобы он тоже себя проявил на должном уровне. У нас в целом сложился центр поля в сборной, однако ребятам нужно сыграть, почувствовать друг друга, - цитирует Масалитина Vprognoze.ru.
На осеннем сборе Россия провела три товарищеские встречи. Команда Валерия Карпина победила Иран - 2:0, разгромила Намибию - 6:0 и сыграла вничью с Нигерией - 3:3.