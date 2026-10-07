В Португалии объяснили, какое наказание может получить Роналду за самовольный отъезд из сборной

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Как следствие, Роналду уже отстранён от участия в деятельности национальной команды или представления её интересов, - передаёт слова Алмейды A Bola.

Юрист Гонсалу Алмейда заявил, что регламент Федерации футбола Португалии предусматривает предварительное отстранение игрока в подобных случаях.- Я не вижу для него возможности избежать санкций. Если первый пункт статьи недвусмысленно предписывает применение наказания, то второй гласит, что подобное отсутствие или самовольный уход влекут за собой автоматическое предварительное отстранение игрока.Ранее 41-летний форвард покинул расположение сборной Португалии после матча Лиги наций с Норвегией. Сам Роналду связывал свой поступок с нарушенными, по его словам, договорённостями с главным тренером Жорже Жезушем.