Игрок сборной России рассказал, что пошло не так в концовке матча с Нигерией

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Но Нигерия - хорошая команда, это было видно на поле, здорово провели первые 15 минут, потом мы взяли инициативу в свои руки и контролировали ход игры даже в конце, - передаёт слова Бевеева "РБ Спорт"

По словам футболиста, проблемы возникли прежде всего при выборе позиций в концовке встречи.- Думаю, сыграли неправильно при выборе позиции. В конце пытались друг друга подстраховать, но не получилось. Все вроде катились, и каждому не хватило 15-20 см.На октябрьском сборе Россия провела три товарищеских матча: победила Иран - 2:0, разгромила Намибию - 6:0 и сыграла вничью с Нигерией - 3:3.