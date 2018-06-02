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"Челси" лидирует в борьбе за Александра Головина

"Монако" проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину, но ни о каком конкретном предложении речи не идет.

В ЦСКА не собираются быстро расставаться с игроком и будут ждать развития ситуации. Источник заметил, что монегаски попробуют перехватить россиянина до ЧМ-2018, поскольку опасаются, что после турнира цена на него будет выше. Приоритетным вариантом для игрока пока является "Челси".

Если игрок перейдет в "Челси", то с большой долей вероятности первый сезон он проведет в аренде в голландском "Витессе", который возглавит Леонид Слуцкий. Ранее игрок рассказал, что поддерживает хорошие отношения со Слуцким и часто с ним общается.

Sport24.ru
Теги: Головин ЦСКА Челси Трансферы
Сегодня, 22:22
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12
(1)
№12 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 23:09) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Красно- белые )(уесосы, для вас таблица слева. Переживайте за своего бегунка


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№11 Написал: казылык (Сегодня, 23:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Asking
У него команда - сплошные PRасы

красно-синие Бибарасы

Цитата: XUMKA
Челси лидируют, а победят кони с контрактом в 2 лимона

joy
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№10 Написал: Asking (Сегодня, 22:57) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: казылык
кто только не участвует в аукционе по искусственному пиару худшего игрока Евро 2016

У него команда - сплошные PRасы smile


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№9 Написал: казылык (Сегодня, 22:55) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Бавария»
кто только не участвует в аукционе по искусственному пиару худшего игрока Евро 2016 smileАбраму скоро сам Членси перестанет принадлежать,но журналюгам все равно
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 22:45) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Челси лидируют, а победят кони с контрактом в 2 лимона

Кстати Австрия только что Германию о8быграла, с Нойером в воротах
ну та мы мля в финале
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№7 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 22:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Я конечно говорил про аренду, но Витесс, это как то... Европа конечно, но думаю не то! Уж лучше середняк из Англии какой нибудь!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№6 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 22:41) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чего с ним все носятся то ,как с писаной торбой ?
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: stainless (Сегодня, 22:41) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Asking,
ну как же на ветке ЦСКА без свиней? laughing

Кстати Австрия только что Германию обыграла, с Нойером в воротах
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:38) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Шансы феерить в нашей сборной стремятся к нулю.
Единственное чем Челси может перебить предложение Монако это предложением для ЦСКА взять в аренду 1-2 своих игроков, уже находившихся в аренде. То-есть, деньги + игроков в аренду, только устроит ли это сам ЦСКА.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 22:37) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: Marlboro131994
Бред, он будет продан после ЧМ

На колбасу, судя по его фееричной игре с Австрией


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 22:36) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
В очередной раз будет мат. помощь со стороны Абрамовича)
А через год вернется в Цска в аренду))
Регистрация: 24.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 22:28) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Бред, он будет продан после ЧМ
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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