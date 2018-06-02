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Казань Ростов
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Жозе Моуринью: Месси и Роналду настолько хороши, что могут сделать свои команды лучше, чем они выглядят на бумаге
"Челси" лидирует в борьбе за Александра Головина
"Монако" проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину, но ни о каком конкретном предложении речи не идет.
В ЦСКА не собираются быстро расставаться с игроком и будут ждать развития ситуации. Источник заметил, что монегаски попробуют перехватить россиянина до ЧМ-2018, поскольку опасаются, что после турнира цена на него будет выше. Приоритетным вариантом для игрока пока является "Челси".
Если игрок перейдет в "Челси", то с большой долей вероятности первый сезон он проведет в аренде в голландском "Витессе", который возглавит Леонид Слуцкий. Ранее игрок рассказал, что поддерживает хорошие отношения со Слуцким и часто с ним общается.
Sport24.ru
В ЦСКА не собираются быстро расставаться с игроком и будут ждать развития ситуации. Источник заметил, что монегаски попробуют перехватить россиянина до ЧМ-2018, поскольку опасаются, что после турнира цена на него будет выше. Приоритетным вариантом для игрока пока является "Челси".
Если игрок перейдет в "Челси", то с большой долей вероятности первый сезон он проведет в аренде в голландском "Витессе", который возглавит Леонид Слуцкий. Ранее игрок рассказал, что поддерживает хорошие отношения со Слуцким и часто с ним общается.
Sport24.ru
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