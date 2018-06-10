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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Михаил Боярский: сейчас никто не занимается спортом ради спорта. Это стало бизнесом
Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский раскритиковал положение дел в российском футболе.
Вчера было объявлено, что из-за финансовых проблем прекратил свое существование победитель Кубка России-2017/18 "Тосно", по этой же причине в ближайшее время может закрыться "Амкар". От участия в ФНЛ в сезоне-2018/19 отказался ="Волгарь", а "Кубань" не сумела получить соответствующую лицензию. Также лицензии не получил победитель ПФЛ "Арарат", а "Сахалин" не подавал заявку на участие в ФНЛ.
"Ситуация печальная, это, конечно, трагедия. С нашими командами поступают несправедливо. Исчезновение футбольных клубов связано с тем, что в спорте стало очень много денег. Никто не занимается спортом ради спорта, как раньше. Теперь это бизнес. Досадно, но такова сегодняшняя жизнь", - цитирует Боярского "Спорт-Экспресс".
Вчера было объявлено, что из-за финансовых проблем прекратил свое существование победитель Кубка России-2017/18 "Тосно", по этой же причине в ближайшее время может закрыться "Амкар". От участия в ФНЛ в сезоне-2018/19 отказался ="Волгарь", а "Кубань" не сумела получить соответствующую лицензию. Также лицензии не получил победитель ПФЛ "Арарат", а "Сахалин" не подавал заявку на участие в ФНЛ.
"Ситуация печальная, это, конечно, трагедия. С нашими командами поступают несправедливо. Исчезновение футбольных клубов связано с тем, что в спорте стало очень много денег. Никто не занимается спортом ради спорта, как раньше. Теперь это бизнес. Досадно, но такова сегодняшняя жизнь", - цитирует Боярского "Спорт-Экспресс".
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