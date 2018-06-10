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Михаил Боярский: сейчас никто не занимается спортом ради спорта. Это стало бизнесом

Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский раскритиковал положение дел в российском футболе.

Вчера было объявлено, что из-за финансовых проблем прекратил свое существование победитель Кубка России-2017/18 "Тосно", по этой же причине в ближайшее время может закрыться "Амкар". От участия в ФНЛ в сезоне-2018/19 отказался ="Волгарь", а "Кубань" не сумела получить соответствующую лицензию. Также лицензии не получил победитель ПФЛ "Арарат", а "Сахалин" не подавал заявку на участие в ФНЛ.

"Ситуация печальная, это, конечно, трагедия. С нашими командами поступают несправедливо. Исчезновение футбольных клубов связано с тем, что в спорте стало очень много денег. Никто не занимается спортом ради спорта, как раньше. Теперь это бизнес. Досадно, но такова сегодняшняя жизнь", - цитирует Боярского "Спорт-Экспресс".
Теги: Боярский
Сегодня, 21:14
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4
(1)
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:12) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: casabl
Миша, а ты хоть раз снялся в кине "ради искусства"?


да,в киношедевре Старший сын.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:49) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Спорт и раньше был бизнесом. Игроки числились на заводах, в шахтах, в МВД или Армии, в чем проблема-то ?
Другое дело, что рано или поздно команды, которые сидят на спинах бизнессменов или областей лишаются таких возможностей, и в этом тоже нету противоречий.
Чтобы команды не создавались из ничего и туда-же уходили, они должны сами зарабатывать деньги а не сидеть на спинах нефтяников, газовиков, банкиров или министерств.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: casabl (Сегодня, 21:22) #
  • -3
  •  (7)

Миша, а ты хоть раз снялся в кине "ради искусства"?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Жорж Милославский (Сегодня, 21:19) #
  • -2
  •  (6)

Такова жизнь,гасконец.Искусством ради искусства давно не занимаются.
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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