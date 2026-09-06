После московского дерби вратари начали скандировать кричалку с нецензурными словами в адрес красно-белых. Видеозапись была опубликована в социальных сетях.
Голкиперы произнесли начало заряда: "Я никогда не устану повторять", после чего его продолжили болельщики на трибунах.
"Динамо" одержало волевую победу над "Спартаком" со счётом 2:1. Бело-голубые набрали 13 очков и после семи туров занимают третье место в РПЛ.
Игроки "Динамо" скандировали нецензурную кричалку про "Спартак"
Игорь Лещук и Андрей Лунёв отпраздновали победу "Динамо" над "Спартаком" вместе с болельщиками бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"