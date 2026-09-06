Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
2 - 2 2 2
АкронЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
РодинаЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен
Балтика
0 - 1 0 1
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Урал
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен

Игроки "Динамо" скандировали нецензурную кричалку про "Спартак"

Игорь Лещук и Андрей Лунёв отпраздновали победу "Динамо" над "Спартаком" вместе с болельщиками бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
После московского дерби вратари начали скандировать кричалку с нецензурными словами в адрес красно-белых. Видеозапись была опубликована в социальных сетях.

Голкиперы произнесли начало заряда: "Я никогда не устану повторять", после чего его продолжили болельщики на трибунах.

"Динамо" одержало волевую победу над "Спартаком" со счётом 2:1. Бело-голубые набрали 13 очков и после семи туров занимают третье место в РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится