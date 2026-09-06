Батраков одним словом отреагировал на первую победу "Локомотива" в сезоне
Игрок "Галатасарая" Алексей Батраков одним словом отреагировал на первую победу "Локомотива" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: Getty Images
Бывший полузащитник железнодорожников следил за матчем московской команды с "Балтикой". Полузащитник опубликовал в телеграм-канале фотографию с трансляцией встречи. На снимке футболисты "Локомотива" празднуют победу.
- Рад! - написал Батраков.
"Локомотив" на выезде обыграл "Балтику" со счётом 1:0. Победный мяч на 85-й минуте забил Андрей Мостовой.