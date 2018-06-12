Президент "Амкара": судьба команды? Будет день - будет пища

Президент "Амкара" Геннадий Шилов не стал комментировать информацию, что завтра клуб прекратил сове существование.В понедельник лицензия для участия в премьер-лиге может быть у пермяков отозвана из-за отсутствия финансовых гарантий.- Будет день - будет пища.- Завтра позвоните.