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Президент "Амкара": судьба команды? Будет день - будет пища

Президент "Амкара" Геннадий Шилов не стал комментировать информацию, что завтра клуб прекратил сове существование.

В понедельник лицензия для участия в премьер-лиге может быть у пермяков отозвана из-за отсутствия финансовых гарантий.

- Какова судьба "Амкара"? Завтра может прекратить существование?

- Будет день - будет пища.

- И все-таки?

- Завтра позвоните.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Амкар
Сегодня, 18:03
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