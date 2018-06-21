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"Енисей" представил самую необычную форму сезона (фото)
Футбольный клуб "Енисей" презентовал форму на сезон-2018/19.
Новую форму клуб продемонстрировал с девизом: "НОВЫЙ СЕЗОН. НОВАЯ ЛИГА. НОВЫЕ ПРАВИЛА".
"Мы бережно храним в сердцах память о том, какой город мы представляем. Новая форма – не только возможность поделиться с болельщиками и соперниками собственной гордостью за Красноярск, но и дополнительная ответственность для каждого, кому хоть однажды доведётся выйти в ней на поле", – отмечает капитан "Енисея" Александр Харитонов.
Официальный сайт "Енисея"
Новую форму клуб продемонстрировал с девизом: "НОВЫЙ СЕЗОН. НОВАЯ ЛИГА. НОВЫЕ ПРАВИЛА".
"Мы бережно храним в сердцах память о том, какой город мы представляем. Новая форма – не только возможность поделиться с болельщиками и соперниками собственной гордостью за Красноярск, но и дополнительная ответственность для каждого, кому хоть однажды доведётся выйти в ней на поле", – отмечает капитан "Енисея" Александр Харитонов.
Официальный сайт "Енисея"
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