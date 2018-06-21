A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4793
Ростовские футбольные новости 554
Ситуация на юго-востоке Украины 119666
КБ-Гостевая 26764
Зенит 104704
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 106
Mузыка 5729
Мировые трансферы 336

Новости партнеров

"Енисей" представил самую необычную форму сезона (фото)

Футбольный клуб "Енисей" презентовал форму на сезон-2018/19.

Новую форму клуб продемонстрировал с девизом: "НОВЫЙ СЕЗОН. НОВАЯ ЛИГА. НОВЫЕ ПРАВИЛА".

"Мы бережно храним в сердцах память о том, какой город мы представляем. Новая форма – не только возможность поделиться с болельщиками и соперниками собственной гордостью за Красноярск, но и дополнительная ответственность для каждого, кому хоть однажды доведётся выйти в ней на поле", – отмечает капитан "Енисея" Александр Харитонов.



Официальный сайт "Енисея"
Теги: Енисей
Сегодня, 10:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(2)
№13 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Нет пределов безумию ! Или просто решили приколоться ?


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№12 Написал: Яamon (Сегодня, 11:19) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
песец безвкусица, на распил похоже. позор
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:06) #
  • 0
  •  (2)

Дизайнер походу что то перепутал ?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№10 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а что на это скажет УЕФА? или ограничений нет в наляпитости футболок
Цитата: Korsar123
портрет Путина

слева Путин, справа -Сталин. Где то я уже такое видел )))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№9 Написал: bvnik Россия (Сегодня, 10:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
Пля пиерасты и сюда добрались.
Регистрация: 7.02.2015 [жалоба]
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 10:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Не хреново, левая похожа на пижаму, правая на разработку жутко креативных модельеров из фирмы "Твоё".


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:46) #
  • +1
  •  (1)

Юве в бешенстве, немцы в печали.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: Korsar123 (Сегодня, 10:44) #
  • +3
  •  (3)
online

Надо было еще портрет Путина нарисовать на видно месте... Сразу бы и спонсоры хорошие нашлись, и .... и вообще играть не надо было бы)))
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№5 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 10:37) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Трэш какой-то... Надо еще фото родных, близких и домашних питомцев добавить
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:35) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ёпирный вернисаж...
и горы и тайга и река вникуда и церкви на мосту...

-здравствуйте, дорогие телезрители !
мы ведём наш репортаж с матча Анжи-Енисей. Хозяева давно уже на поле, а вот из подтрибунных помещений выходят Красноярские футболисты . Они сегодня в пейзажном.

Слон-живописец написал пейзаж,
Но раньше, чем послать его на вернисаж,
Он пригласил друзей взглянуть на полотно:
Что, если вдруг не удалось оно?
Вниманием гостей художник наш польщен!
Какую критику сейчас услышит он?
Не будет ли жесток звериный суд?
Низвергнут? Или вознесут?
Ценители пришли. Картину Слон открыл.
Кто дальше встал, кто подошел поближе.
"Ну, что же, - начал Крокодил, -
Пейзаж хорош! Но Нила я не вижу..." -
"Что Нила нет, в том нет большой беды! -
Сказал Тюлень. - Но где снега? Где льды?" -
"Позвольте! - удивился Крот. -
Есть кое-что важней, чем лед!
Забыл художник огород". -
"Хрю-хрю, - прохрюкала Свинья, -
Картина удалась, друзья!
Но с точки зренья нас, свиней,
Должны быть желуди на ней".
Все пожеланья принял Слон.
Опять за краски взялся он
И всем друзьям по мере сил
Слоновьей кистью угодил,
Изобразив снега, и лед,
И Нил, и дуб, и огород,
И даже - мед!
(На случай, если вдруг Медведь
Придет картину посмотреть...)
Картина у Слона готова,
Друзей созвал художник снова.
Взглянули гости на пейзаж
И прошептали: "Ералаш!"

Мой друг! Не будь таким Слоном:
Советам следуй, но с умом!
На всех друзей не угодишь,
Себе же только навредишь.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 10:35) #
  • +4
  •  (6)

Че было в секонд-хенде, то и взяли smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: baden69 (Сегодня, 10:29) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Честно говоря, не смотрится ЭТО как форма футбольного клуба. Больше похоже на обычные футболки отдыхающих на пляже...
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 10:28) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
smiley
Креативно)
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.