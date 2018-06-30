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Сердар Таски покинул "Спартак"

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил об уходе из команды Сердар Таски.

"Время прощаться. Для меня было честью играть четыре с половиной года в самом большом российском клубе. Хочу поблагодарить всю спартаковскую семью за замечательное время. Особенно наших невероятных болельщиков, которые поддерживали меня и команду на протяжении всего этого периода.

Победа в чемпионате России-2016/2017 — незабываемый момент. Празднование с болельщиками на "Открытие Арене" останется в моей памяти навсегда. Кроме того, я счастлив стать обладателем Суперкубка России в составе красно-белых.

Хотел бы также поблагодарить руководство, тренеров и персонал "Спартака" . Желаю своим партнерам нового успешного сезона. Надеюсь, что они вернут себе чемпионский титул.

Я не продолжу выступление в "Спартаке", но продолжу поддерживать команду, как большой ее фанат. Желаю всего наилучшего!" – попрощался с клубом немецкий игрок.
Теги: Таски Спартак
Сегодня, 12:57
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(3)
№3 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 13:25) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
За все время выступления за Спартак, ничего плохого сказать про Сердара не могу. Лишнего не болтал, делал свое дело на совесть, не ныл и не жаловался, когда сидел на лавке. Удачи! Спасибо за все!
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 13:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо, Сердар, Удачи!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 12:58) #
  • +3
  •  (3)

Удачи , побед и без травм!
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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