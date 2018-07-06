Квинси Промес присоединится к "Спартаку" на сборе в Австрии

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес возобновит работу с командой на сборе в Австрии, куда игроки московской команды отправились сегодня утром.Полузащитник с разрешения тренерского штаба пропустил первую часть подготовки к сезону, поскольку принимал участие в состоявшихся в конце мая и начале июня товарищеских матчах сборной Голландии.В прошлом месяце футболист отдыхал на Ибице, где был задержан полицией за участие в потасовке. Сообщалось, что он побил свою жену. Сейчас проблем с испанским правосудием у игрока нет.