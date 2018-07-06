A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Квинси Промес присоединится к "Спартаку" на сборе в Австрии

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес возобновит работу с командой на сборе в Австрии, куда игроки московской команды отправились сегодня утром.

Полузащитник с разрешения тренерского штаба пропустил первую часть подготовки к сезону, поскольку принимал участие в состоявшихся в конце мая и начале июня товарищеских матчах сборной Голландии.

В прошлом месяце футболист отдыхал на Ибице, где был задержан полицией за участие в потасовке. Сообщалось, что он побил свою жену. Сейчас проблем с испанским правосудием у игрока нет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 15:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
С правосудием нет, а в семейной жизни?

Возвращаются игроки Спартака злые, после поражения в финале ЧМ, в команду. Начинается сезон и в первой же игре Кутепов допускает непростительный ляп, команда проигрывает. На разборе игры Промес начинает предъявлять претензии Кутепову, на что тот кричит на него: - Да кто ты такой, чтобы мне указывать!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Grimm (Сегодня, 15:36) #
  • 0
  •  (0)
online

квинси освобожденный
Регистрация: 24.04.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.