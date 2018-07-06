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Анатолий Бышовец: если наши хорошо восстановились после 1/4, то шансы с Хорватией - 50 на 50 (1)
Анатолий Бышовец: если наши хорошо восстановились после 1/4, то шансы с Хорватией - 50 на 50 (1)
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Жирков не принимает участие в последней тренировке сборной России перед матчем с Хорватами (1)
Жирков не принимает участие в последней тренировке сборной России перед матчем с Хорватами (1)
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Георгий Черданцев: Россия и так прыгнула выше головы - думаю, Хорватия забьет больше 2 голов (28)
Георгий Черданцев: Россия и так прыгнула выше головы - думаю, Хорватия забьет больше 2 голов (28)
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В Казани родители назвали ребёнка в честь Месси (4)
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Не понимаю, почему СМИ создали такой негативный образ: болельщики о чемпионате мира в России
Не понимаю, почему СМИ создали такой негативный образ: болельщики о чемпионате мира в России
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Главный тренер Уругвая: ЧМ-2018 - лучшиЙ в истории (1)
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"Локомотив продлил контракт с Антоном Коченковым
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Федор Смолов может оказаться в "Локомотиве" (18)
Федор Смолов может оказаться в "Локомотиве" (18)
Квинси Промес присоединится к "Спартаку" на сборе в Австрии
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес возобновит работу с командой на сборе в Австрии, куда игроки московской команды отправились сегодня утром.
Полузащитник с разрешения тренерского штаба пропустил первую часть подготовки к сезону, поскольку принимал участие в состоявшихся в конце мая и начале июня товарищеских матчах сборной Голландии.
В прошлом месяце футболист отдыхал на Ибице, где был задержан полицией за участие в потасовке. Сообщалось, что он побил свою жену. Сейчас проблем с испанским правосудием у игрока нет.
"Спорт-Экспресс"
Полузащитник с разрешения тренерского штаба пропустил первую часть подготовки к сезону, поскольку принимал участие в состоявшихся в конце мая и начале июня товарищеских матчах сборной Голландии.
В прошлом месяце футболист отдыхал на Ибице, где был задержан полицией за участие в потасовке. Сообщалось, что он побил свою жену. Сейчас проблем с испанским правосудием у игрока нет.
"Спорт-Экспресс"
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