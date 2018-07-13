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"Енисей" очень оригинальным способом представил Дугалича

"Енисей" презентовал бывшего защитника "Тосно" Раде Дугалича.

В официальном твиттере красноярской команды появился вопрос: "Как остановить Артема Дзюбу из "Зенита" в новом сезоне?".

Дугалич ответил: "Могу помочь". Серб прикрепил фото, на котором он в борьбе рукой хватает Дзюбу за лицо.

Затем аккаунт "Енисея" и защитник еще раз обменялись твитами, как бы договорившись о двухлетнем контракте.

"Енисей" очень оригинальным способом представил Дугалича
Теги: Енисей Дугалич
Вчера, 22:27
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(5)
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 00:56) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Подъёп засчитан
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 00:26) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
забавно
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: Fint Москва (Вчера, 23:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Реал»
laughing
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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