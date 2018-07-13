"Енисей" очень оригинальным способом представил Дугалича

"Енисей" презентовал бывшего защитника "Тосно" Раде Дугалича.В официальном твиттере красноярской команды появился вопрос: "Как остановить Артема Дзюбу из "Зенита" в новом сезоне?".Дугалич ответил: "Могу помочь". Серб прикрепил фото, на котором он в борьбе рукой хватает Дзюбу за лицо.Затем аккаунт "Енисея" и защитник еще раз обменялись твитами, как бы договорившись о двухлетнем контракте.