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Сергей Прядкин: через два месяца пойдет спад посещаемости РФПЛ
Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о наследии ЧМ-2018.
"Главное, надо следить за газонами на стадионах ЧМ-2018. Мы проводим в Нижнем Новгороде Суперкубок России, а там есть сейчас нарекания по газону, как и в Самаре, "Лужниках", Сочи. У нас очень много вопросов, связанных с наследием чемпионата мира.
Есть много конструкций, которые мы хотим оставить, например, досмотровые, потому что это теплые павильоны, и в холодное время года там хорошо проводить досмотр. У нас появились потрясающие арены, базы. Вышедший в премьер-лигу красноярский «Енисей», например, не будет играть на старой арене, пока не пройдет реконструкция. Они будут играть на арене высочайшего класса.
Мы это знаем. Впервые в рамках ребрендинга мы ввели финансовый показатель, по которому мы будем добавлять коммерческих денег за работу с посещаемостью по итогам года. Конечно, месяца через два пойдет спад посещаемости, потому что все насытились футболом, но дальше нам необходимо все поддержать.
Плюс мы ввели новую должность матч-менеджера, и все клубы поддержали это. Это не просто делегат, который следит за игрой, а тот, кто организовывает работу. Мы стараемся", - цитирует Прядкина "Р-Спорт"
"Главное, надо следить за газонами на стадионах ЧМ-2018. Мы проводим в Нижнем Новгороде Суперкубок России, а там есть сейчас нарекания по газону, как и в Самаре, "Лужниках", Сочи. У нас очень много вопросов, связанных с наследием чемпионата мира.
Есть много конструкций, которые мы хотим оставить, например, досмотровые, потому что это теплые павильоны, и в холодное время года там хорошо проводить досмотр. У нас появились потрясающие арены, базы. Вышедший в премьер-лигу красноярский «Енисей», например, не будет играть на старой арене, пока не пройдет реконструкция. Они будут играть на арене высочайшего класса.
Мы это знаем. Впервые в рамках ребрендинга мы ввели финансовый показатель, по которому мы будем добавлять коммерческих денег за работу с посещаемостью по итогам года. Конечно, месяца через два пойдет спад посещаемости, потому что все насытились футболом, но дальше нам необходимо все поддержать.
Плюс мы ввели новую должность матч-менеджера, и все клубы поддержали это. Это не просто делегат, который следит за игрой, а тот, кто организовывает работу. Мы стараемся", - цитирует Прядкина "Р-Спорт"
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