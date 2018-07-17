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Василий Уткин: в фото Рабинера трогательно все: и выражение лица, и логотип издания, и даже то, что Кирьяков левша

Журналист Василий Уткин высказался по поводу конфликта между тренером Сергеем Кирьяковым и журналистом Игорем Рабинером.

"В этом фото трогательно все: и выражение лица, с которым за правду умирать, и логотип издания (наше фото, не ********), и даже то, что Кирьяков левша. Я и забыл!", – написал Уткин в твиттере.

Теги: Уткин Рабинер Кирьяков
Вчера, 23:16
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5
(1)
№5 Написал: SVN (Сегодня, 00:00) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: dimon_1973
Цитата: SVN
немного недолюбливает

а мне что-то подсказывает, что это личная неприязнь :))))

я думаю Вася во второй раз со стула упал услышав об этой новости от смеха... wink
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Вчера, 23:49) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SVN
немного недолюбливает

а мне что-то подсказывает, что это личная неприязнь :))))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Вчера, 23:35) #
  • +1
  •  (1)

Вася немного недолюбливает писателя-журналиста Рабинера smirk
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Вчера, 23:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
се ту? как мурлычат хранцузы...ладно если б там челюсть к xyям улетела, а так то... смешно даже говорить....
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: АБВ М (Вчера, 23:19) #
  • +1
  •  (5)

Молодец Вася ! Разоблачай журнашлюх!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
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