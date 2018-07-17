Василий Уткин: в фото Рабинера трогательно все: и выражение лица, и логотип издания, и даже то, что Кирьяков левша

В этом фото трогательно все: и выражение лица, с которым за правду умирать, и логотип издания (наше фото, не спиздите), и даже то, что Кирьяков левша. Я и забыл! pic.twitter.com/1r7aK6ZZ3D — Василий Уткин (@radioutkin) July 17, 2018

Журналист Василий Уткин высказался по поводу конфликта между тренером Сергеем Кирьяковым и журналистом Игорем Рабинером."В этом фото трогательно все: и выражение лица, с которым за правду умирать, и логотип издания (наше фото, не ********), и даже то, что Кирьяков левша. Я и забыл!", – написал Уткин в твиттере.