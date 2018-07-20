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Кристиан Куэва поставил подпись под контрактом с "Краснодаром"
Полузащитник сборной Перу Кристиан Куэва стал игроком "Краснодара".
Соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22. Предыдущим клубом 26-летнего полузащитника был "Сан-Паулу".
Футболист провел за сборную Перу 3 матча на ЧМ-2018.
Соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22. Предыдущим клубом 26-летнего полузащитника был "Сан-Паулу".
Футболист провел за сборную Перу 3 матча на ЧМ-2018.
Только что Кристиан Куэва подписал личный контракт с ФК "Краснодар"!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 19, 2018
Перуанец прибыл в Австрию, где сейчас тренируются "быки", во вторник вечером. Вчера Кристиан прошел медицинское обследование и сегодня подписал с чёрно-зелёными трудовое соглашение до 30 июня 2022 года! pic.twitter.com/fRL7qB6fEw
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