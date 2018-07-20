Кристиан Куэва поставил подпись под контрактом с "Краснодаром"

Только что Кристиан Куэва подписал личный контракт с ФК "Краснодар"!



Перуанец прибыл в Австрию, где сейчас тренируются "быки", во вторник вечером. Вчера Кристиан прошел медицинское обследование и сегодня подписал с чёрно-зелёными трудовое соглашение до 30 июня 2022 года! pic.twitter.com/fRL7qB6fEw