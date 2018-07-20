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Кристиан Куэва поставил подпись под контрактом с "Краснодаром"

Полузащитник сборной Перу Кристиан Куэва стал игроком "Краснодара".

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22. Предыдущим клубом 26-летнего полузащитника был "Сан-Паулу".

Футболист провел за сборную Перу 3 матча на ЧМ-2018.

Теги: Краснодар
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№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:32) #
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online

хороший игрок
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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