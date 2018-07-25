Глава ВОБ ответил на претензии о фальсификациях вокруг билетов на матч Россия - Германия в 2009 году

Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин прокомментировал информацию о том, что ФИФА открыла расследование против России по итогам отборочного матча чемпионата мира-2010, в котором наша национальная команда уступила в Москве Германии (0:1).По информации Телеграм-канала "Мутко против", внимание международной федерации футбола привлекли слова Ивана Катанаева, бывшего главы "Фратрии", организации болельщиков "Спартака", который рассказал, что значительная часть билетов на ту встречу попала к спекулянтам. Перед игрой РФС передал ВОБ 20 тысяч билетов, 4 тысячи из них подлежали розыгрышу. Каждому участнику был присвоен индивидуальный номер, выигравшие затем опубликованы на сайте ВОБ. Катанаев утверждал, что на самом деле разыграно 2 тысячи билетов. Чтобы фальсификацию оказалось сложно заметить, номера победителей указали дважды.– Могу сказать, что информация, опубликованная Телеграм-каналом "Мутко против" далеко не нова, – говорит Шпрыгин. – Тот же источник распространял подобные данные в конце осени– начале зимы. Там содержится ссылка на воспоминания бывшего члена центрального совета ВОБ Катанаева, который в 2010 году покинул организацию, потому что болельщики "Спартака" отозвали его кандидатуру отозвали и назвали персоной нон-грата. Прокомментировал тогда и могу добавить сейчас: это бред и воспаленная фантазия умалишенного, на которую очень сложно что-то ответить. До сих пор номера победителей розыгрыша билетов висят на сайте ВОБ. Думаю, если бы там произошли изменения, в они отразились бы в Google-кэш или где-то еще. Заходите, посмотрите сами. Все номера уникальные, двойных нет. Это в принципе невозможно представить при том внимании, которое было к игре девятилетней давности, когда буквально под микроскопом рассматривали каждый билет. Что там, никто не заметил как из 4000 билетов половина – с одинаковыми номерами? Люди идиоты, что ли? Думаю, заметили бы.Более того, РФС тогда похвалила ВОБ за хорошую организацию и подготовку поддержки. Когда проверяли разные билетные компании, то почти не было случаев, чтобы возникали перекупщики с большим количеством билетов на трибуну ВОБ.– На каждом матче, который вызывает повышенный ажиотаж и на которые трудно достать билеты, работают своеобразные "билетные отделы". Как они их достают, это, наверное, нюансы и особенности бизнеса."Мутко против" с неким упорством, раз в шесть месяцев продолжает эту историю публиковать. Могу сказать, что много людей, которые бесславно завершили свой путь в фанатском движении, впоследствии стали составлять мемуары, воспоминания. Каждый раз они меня тем или иным образом затрагивают. Я не буду это комментировать, пускай дальше продолжают писать, потому что сколько про себя ни говори, все равно они расскажут "лучше". Могу лишь добавить, что все эти мемуарщики, в том числе, Катанаев позорно вылетели из фанатского движения.– Уголовные дела за это не возбуждают. Подобные вещи решают в гражданском судебном порядке, но уже прошло года три, наверное, с момента его публикации воспоминаний. Поэтому спустя столько лет какой смысл подавать в суд, если тогда этого не сделал. Да и зачем? Кто-то в телеграме пишет, ну и пусть пишет.